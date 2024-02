Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Zhejiang Jingxin Pharmaceutical-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie bei 12,72 CNH liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 10,32 CNH, was einem Abstand von -18,87 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -12,62 Prozent.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhejiang Jingxin Pharmaceutical eine Dividendenrendite von 2,64 % aus, was 0,92 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 12 liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt zeigt sich, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Kommunikation über Zhejiang Jingxin Pharmaceutical in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert wurde. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den Diskussionen deutlich weniger über das Unternehmen gesprochen als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Zhejiang Jingxin Pharmaceutical-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.