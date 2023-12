Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Zhejiang Jingxin Pharmaceutical hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,39 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +27,33 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -1,33 Prozent im letzten Jahr um 29,72 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Zhejiang Jingxin Pharmaceutical bei 13,65 CNH, was +2,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,12 Prozent, wodurch auch hier eine Einstufung von "Neutral" erfolgt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 2,44 Prozent, was lediglich 0,01 Prozent über dem Mittelwert liegt. Daher erhält Zhejiang Jingxin Pharmaceutical eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Zhejiang Jingxin Pharmaceutical daher in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf den oben genannten Analysen.