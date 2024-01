Zhejiang Jingu Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Stimmung unter den Anlegern von Zhejiang Jingu ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die für eine weitere Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In diesen Diskussionen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Zhejiang Jingu liegt derzeit bei 52,08 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 65,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jingu liegt bei 8,32, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Zhejiang Jingu mit 7,18 CNH derzeit um -7,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +0,84 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.