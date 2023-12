Zhejiang Jingu Aktie: Was macht der Markt?

Das chinesische Unternehmen Zhejiang Jingu zeigt derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8, was im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt, das etwa dem Durchschnitt entspricht. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Jingu einen Wert von 71,93, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 57,89 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt wird das technische Signal als "schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Zhejiang Jingu waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Zhejiang Jingu derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Die Differenz beträgt 1,49 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Zhejiang Jingu aufgrund der fundamentalen, technischen und Anleger-Sentiment-Kriterien.