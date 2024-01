Zhejiang Jingu Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Zhejiang Jingu-Aktie wird von der Redaktion für ihre Dividendenrendite mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da sie 1,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs niedrig ausfällt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wird die Aktie von Zhejiang Jingu als "Neutral" bewertet. Es konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt werden. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie von Zhejiang Jingu ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,32, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" hat Zhejiang Jingu in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,11 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie jedoch um 7,32 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.