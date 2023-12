Zhejiang Jingu Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet das Unternehmen Zhejiang Jingu im Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von 18,38 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance deutlich überdurchschnittlich ab. Die Branche "Automatische Komponenten" weist eine mittlere Rendite von 12,51 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Zhejiang Jingu mit 5,87 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu zwei Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Jingu. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von Zhejiang Jingu liegt bei 57,69 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 62,87 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Was die fundamentale Analyse betrifft, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jingu bei einem Wert von 8. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten", deren KGV bei 0 liegt, bewegt sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Zhejiang Jingu daher weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält entsprechend eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.