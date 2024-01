Zhejiang Jingu Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Aktienkurs von Zhejiang Jingu hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 13,8 Prozent liegt die Performance mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 14,56 Prozent, womit Zhejiang Jingu mit einer Rendite von 13,8 Prozent um 0,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr wurde der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Jingu aktuell auf 7,12 CNH, während der Kurs der Aktie selbst 7,18 CNH beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,84 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 7,73 CNH, was bedeutet, dass die Aktie um -7,12 Prozent darunter liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite der Zhejiang Jingu-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 1,49). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Schließlich wird der Relative Strength-Index (RSI) als Grundlage zur Bewertung der Aktiendynamik herangezogen. Der RSI der Zhejiang Jingu-Aktie beträgt 52,08, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".