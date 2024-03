Zhejiang Jingu Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Jingu-Aktie zeigt einen Wert von 47 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (54,66) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Jingu.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Zhejiang Jingu in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Zhejiang Jingu auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Zhejiang Jingu mit 10,56 Prozent über der Branchenmitte. Ebenso übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 20,86 Prozent die durchschnittliche Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche (−10,3 Prozent) deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Zhejiang Jingu im Vergleich zur Branche Automatische Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,62 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,62 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".