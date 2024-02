Zhejiang Jingsheng Mechanical, Electrical Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical zeigt eine schlechte technische Analyse, da der Kurs von 34,59 CNH derzeit -10,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -34,58 Prozent liegt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussion und drei Tagen negativer Kommunikation. In jüngster Zeit wurde allerdings häufiger über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical gesprochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical bei 10, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.