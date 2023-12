Zhejiang Jingsheng Mechanical, Electrical Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Unternehmen Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical zeigt in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung. Beim aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit 13,26 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. In der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" erhält die Aktie ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Dividendenrendite von 1,03 % liegt leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,91 %, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -32,84 % erzielt, was im Vergleich zur Branche -7,25 % und zum Sektor Informationstechnologie von 12,47 % eine Unterperformance bedeutet. Dadurch erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien dominieren in den letzten Tagen jedoch eher negative Themen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.