Zhejiang Jingsheng Mechanical, Electrical Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical beträgt das aktuelle KGV 13. Im Branchendurchschnitt der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt das KGV bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Weiters konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert werden, was auf ein gesteigertes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 34,62 und ein RSI25-Wert von 59,08, was eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume nach sich zieht. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und fünf negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical aus verschiedenen analytischen Perspektiven.