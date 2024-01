Zhejiang Jingsheng Mechanical, Electrical Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,84 Prozent erzielt, was 46,83 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,94 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 26,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical bei 39,61 CNH liegt, was eine -30,45 prozentige Entfernung vom GD200 (56,95 CNH) bedeutet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, signalisiert mit einem Kurs von 42,79 CNH eine negative Entwicklung von -7,43 Prozent. Somit wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical in den sozialen Medien zu beobachten, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical mit 13,26 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da sie weder unter- noch überbewertet ist.