Zhejiang Jingsheng Mechanical, Electrical Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den vergangenen Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine leichte Reduktion in der Häufigkeit der Kommunikation über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite für Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical beträgt 1,22 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur geringfügig über dem Durchschnitt von 0,56 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical mit 34,59 CNH derzeit um -10,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -34,58 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt aktuell einen überverkauften Wert von 18,16, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 60, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".