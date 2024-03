Zhejiang Jingsheng Mechanical, Electrical Aktie: Da kann man nur noch staunen

Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher eine Bewertung von "Gut" zu, wie unsere Redaktion feststellt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,18 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt mit 36,06 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical liegt derzeit bei 1,22 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) ähnlich ist. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical auf Basis der Anleger-Stimmung, des Relative-Stärke-Index, der Dividendenrendite und fundamentalen Kriterien.