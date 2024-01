Zhejiang Jinggong Science Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "MLP SE":

Die technische Analyse der Zhejiang Jinggong Integration zeigt, dass der aktuelle Kurs von 14,38 CNH um -6,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -22,9 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jinggong Integration einen Wert von 22 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Zhejiang Jinggong Integration als Neutral-Titel einzustufen ist, mit einem RSI7-Wert von 43,69 und einem RSI25-Wert von 63,5, die beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt und eine positive Stimmungsänderung verzeichnet. Daher wird die Zhejiang Jinggong Integration in diesem Punkt insgesamt als "Gut" eingestuft.