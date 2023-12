Zhejiang Jinggong Science Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse der Zhejiang Jinggong Integration zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 18,94 CNH verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 15,15 CNH lag und damit einen Abstand von -20,01 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 15,42 CNH liegt. Dies entspricht einer Differenz von -1,75 Prozent und einem "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Zhejiang Jinggong Integration gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Jinggong Integration derzeit eine Dividendenrendite von 1,27 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 0,25 Prozent zur Durchschnittsrendite wird die Aktie von der Redaktion neutral eingeschätzt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jinggong Integration aktuell 22. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" zeigt sich, dass das Unternehmen weder unter- noch überbewertet ist. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.