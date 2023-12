Zhejiang Jiemei Electronic Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Jiemei Electronic & liegt bei 60, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Nach fundamentaler Analyse ist die Aktie weder über- noch unterbewertet und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie liegt bei 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls neutral bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 65,71 führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Jiemei Electronic &.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine negative Abweichung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.