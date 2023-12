Zhejiang Jiemei Electronic Aktie: Das hat Gewicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Zhejiang Jiemei Electronic & beträgt das aktuelle KGV 54, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einem durchschnittlichen KGV von 0 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Zhejiang Jiemei Electronic & weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Zhejiang Jiemei Electronic & bei 24,29 CNH und damit -6,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -10,3 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zhejiang Jiemei Electronic & eingestellt waren. Die Diskussionen drehten sich vor allem um positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Jiemei Electronic & daher eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie von Zhejiang Jiemei Electronic & zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein insgesamt neutrales Bild ergeben. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhejiang Jiemei Electronic & weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Zhejiang Jiemei Electronic & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Neutral"-Note.