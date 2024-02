Zhejiang Jiemei Electronic Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Zhejiang Jiemei Electronic & befindet sich derzeit in einer schwierigen Position, wenn es um die technische Analyse geht. Die 200-Tage-Linie liegt bei 26,02 CNH, was einem Abstand von -20,79 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 20,61 CNH entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Wert von 22,8 CNH und einer Differenz von -9,61 Prozent schlecht ab. Insgesamt erhält die Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie daher eine Einstufung als "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Auch in Bezug auf die Dividendenrendite sieht es nicht gut aus. Mit einem Wert von 0,45 Prozent liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung hingegen ist positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Aktie führt.

Abschließend zeigt auch der Relative Strength-Index (RSI), dass die Aktie derzeit auf einem neutralen Niveau liegt. Sowohl der RSI mit einem Wert von 46,78 als auch der RSI25 mit einem Wert von 61,86 deuten auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Dividendenrendite eher schlecht abschneidet, während die Anleger-Stimmung positiv ist und der RSI auf neutralen Werten liegt.