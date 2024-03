Zhejiang Jiemei Electronic Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Der Aktienkurs von Zhejiang Jiemei Electronic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,85 Prozent erzielt, was 13,79 Prozent unter dem Durchschnitt (-23,05 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt das Unternehmen aktuell 13,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Zhejiang Jiemei Electronic festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Was die Anleger betrifft, so wurde in den letzten beiden Wochen neutral über Zhejiang Jiemei Electronic diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch vor allem negative Themen das Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Zhejiang Jiemei Electronic derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 1,58 Prozentpunkte (0,45 % gegenüber 2,03 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.