Zhejiang Jiemei Electronic Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Kommunikation im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt Zhejiang Jiemei Electronic & interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -11,27 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Vergleicht man die Performance von Zhejiang Jiemei Electronic & mit ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, so zeigt sich eine Underperformance von -4,4 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt das Unternehmen 4,4 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie zeigt einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (63,75) führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Jiemei Electronic & nach der RSI-Bewertung.