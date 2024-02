Zhejiang Jiemei Electronic Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und weist die Aktie als "Neutral" aus. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 25,92 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 21,15 CNH lag, was einem Unterschied von -18,4 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 22,51 CNH (-6,04 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat die Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -36,85 Prozent erzielt, was 12,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -24,68 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 12,17 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Zhejiang Jiemei Electronic &-Aktie mit 0,45 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,11 Prozent) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.