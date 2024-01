Zhejiang Jianfeng Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Zhejiang Jianfeng-RSI liegt bei 58,62, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 53,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zhejiang Jianfeng diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, an zwei Tagen negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führen bei Zhejiang Jianfeng zu einer Einschätzung als "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von -12,15 Prozent erzielt, was 13,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Industriekonglomerate" beträgt 1,46 Prozent, und Zhejiang Jianfeng liegt aktuell 13,61 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.