Zhejiang Jianfeng Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Zhejiang Jianfeng hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors deutlich verschlechtert. Mit einer Rendite von -25,89 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche, die eine mittlere Rendite von -14,64 Prozent aufweist, schneidet Zhejiang Jianfeng mit einer Rendite von 11,25 Prozent deutlich schlechter ab. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,96 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,08 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,15 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 9,66 CNH und einer Abweichung von -6 Prozent ein negatives Bild. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Zhejiang Jianfeng daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zhejiang Jianfeng. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Zhejiang Jianfeng aufgrund der schlechten Performance und der neutralen Signale in der technischen Analyse und im Sentiment mit einem "Neutral"-Rating versehen.