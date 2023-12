Zhejiang Jianfeng Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Zhejiang Jianfeng-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,57 CNH einen Abstand von -1,87 Prozent zum GD200 (11,79 CNH) aufweist, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 11,22 CNH, was wiederum ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand +3,12 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Zhejiang Jianfeng-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine Ausprägung von 28,26, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Einschätzung des Titels insgesamt weiter stützt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gute" Anleger-Stimmung.