Zhejiang Jianfeng Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs von Zhejiang Jianfeng hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Aktie damit um 6,58 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt -0,17 Prozent, und Zhejiang Jianfeng liegt aktuell 6,49 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Jianfeng ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder sehr positive noch sehr negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 11,71 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 10,74 CNH aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -8,28 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 11,21 CNH, was einer Differenz von -4,19 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Jianfeng als Neutral-Titel gilt. Der RSI7 liegt bei 81,2, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,87 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Basierend auf diesen Werten wird der Relative Strength-Index insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

