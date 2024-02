Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,91 Prozent erzielt, was 29,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -22,69 Prozent, während Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry aktuell 29,59 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger ebenfalls verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität der Aktie nur geringe Aktivität aufweist. Daher erhält Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry in diesem Aspekt die Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs festgestellt, dass die Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,9 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,89 CNH um -11,35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,26 CNH, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher durchwachsene Bewertung für die Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Aktie, mit verschiedenen Bewertungen von "Gut", "Schlecht" und "Neutral" in verschiedenen Aspekten der Analyse.