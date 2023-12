Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,04 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 8,84 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,21 Prozent liegt und die Bewertung daher "Neutral" ist. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 8,41 CNH, was einer Entfernung von +5,11 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry beträgt 30,11, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,35 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -8,29 Prozent erzielt hat, liegt Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry mit 11,64 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, ob es aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt ergibt sich daraus ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für die Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry ein Gesamtrating von "Neutral", basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, dem Branchenvergleich und dem Sentiment in den sozialen Medien.