Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry liegt bei 35,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat die Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry eine Rendite von 6,91 Prozent erzielt, was über 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von -24,7 Prozent in den letzten 12 Monaten, während die Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry mit 31,6 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, was auf eine sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hinweist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das sich an 14 Tagen in die positive Richtung bewegte. In den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Eine weitere weiche Faktoren bei der Aktieneinschätzung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.