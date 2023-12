Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry, die sich in Richtung Negativität verschoben hat. Diese Änderung basiert auf der Analyse von Meinungen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Da in diesem Fall negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl von Beiträgen, hat sich nicht signifikant verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry daher eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry-Aktie liegt bei 23 und zeigt somit an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,04 und zeigt somit weder überkaufte noch unterkaufte Signale. Daher wird der RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,35 Prozent erzielt, was 11,49 Prozent über dem Durchschnitt (-8,14 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" aufgrund der Überperformance.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.