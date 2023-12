Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Stimmung unter den Anlegern von Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden sowohl positive als auch negative Meinungen ausgewertet, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen keine überwiegend positiven oder negativen Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,04 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,78 CNH liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,39 CNH, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs von 8,78 CNH liegt. Insgesamt erhält die Aktie also eine neutrale Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung und der Buzz in Bezug auf Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry haben sich in den letzten Wochen negativ entwickelt. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die vermehrt negative Themen diskutieren. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat jedoch keine signifikanten Unterschiede gezeigt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,35 Prozent erzielt, was 11,49 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,14 Prozent, wobei Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry aktuell 11,49 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".