Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Anleger-Sentiment für Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. An sechs Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 65,71, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,63 Prozent erzielt, was 17,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,28 Prozent, was die Überperformance der Aktie weiter unterstreicht und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf ein insgesamt positives langfristiges Stimmungsbild hindeutet.