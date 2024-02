Zhejiang Huayou Cobalt Aktie: Das kann keiner glauben

Die Anlegerstimmung für Zhejiang Huayou Cobalt ist insgesamt positiv, wie sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen ergibt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Zhejiang Huayou Cobalt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,71 Prozent, was einer Underperformance von -31,74 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite mit -31,74 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Zhejiang Huayou Cobalt-Aktie zeigt einen Wert von 8 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt hingegen im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Huayou Cobalt-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -32,28 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -6,77 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Insgesamt ergibt sich somit für Zhejiang Huayou Cobalt eine durchwachsene Bewertung, wobei die Anlegerstimmung positiv und der RSI gut ausfallen, während die Performance im Branchen- und Sektorvergleich sowie die charttechnische Analyse eher schlecht abschneiden.