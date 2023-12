Zhejiang Huayou Cobalt Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der Zhejiang Huayou Cobalt-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 45,77 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,33 CNH liegt, was einer Abweichung von -33,73 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (34,97 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,27 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Huayou Cobalt-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage ist Zhejiang Huayou Cobalt jedoch überkauft, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -46,22 Prozent erzielt, was 38,07 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt, und insgesamt zu einer Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in der Diskussion, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung negativ zugenommen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.