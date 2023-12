Zhejiang Huayou Cobalt Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Zhejiang Huayou Cobalt-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse für die letzten 200 Handelstage liegt bei 46,35 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 32,15 CNH lag, was einem Unterschied von -30,64 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 35,5 CNH liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,44 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Zhejiang Huayou Cobalt-Aktie ist insgesamt negativ, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Huayou Cobalt-Aktie liegt bei 55,97, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit 68 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Zhejiang Huayou Cobalt in den vergangenen Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.