Zhejiang Huatong Pharmaceutical im Check!

Der Aktienkurs von Zjamp zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter. Mit einer Rendite von -28,64 Prozent liegt Zjamp mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche der Gesundheitsdienstleister liegt die mittlere Rendite bei -0,05 Prozent, wobei Zjamp auch hier mit einer Rendite von -28,59 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zjamp einen Wert von 12 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ("Gesundheitsdienstleister") liegt das KGV von Zjamp auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) für Zjamp ein "Neutral"-Rating. Der RSI beträgt 34,48, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, bei 48,79 liegt. Dies deutet auf eine neutrale Einschätzung in diesem Bereich hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zjamp überwiegend positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt an neun Tagen eine positive Stimmung, ohne negative Diskussionen zu verzeichnen. An fünf Tagen war die Stimmung neutral. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger hauptsächlich Interesse an positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Zjamp insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.