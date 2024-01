Zhejiang Huatong Pharmaceutical Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den letzten Wochen wurde bei Zjamp eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dieses positive Stimmungsbild wurde in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Diskussion über das Unternehmen nahm ebenfalls zu, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Zjamp daher auf dieser Stufe ein "Gut".

Bezüglich der Dividende liegt Zjamp mit einer Ausschüttung von 2,67 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (2,14 %) nur leicht darüber, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Zjamp liegt bei 34,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,79 und bestätigt die Einschätzung als "Neutral".

Unter fundamentalen Gesichtspunkten weist Zjamp ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als auf ähnlichem Niveau bewertet wird. Daher erhält Zjamp auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.