Zhejiang Huatong Pharmaceutical Aktie: Jetzt geht’s los!

Aktienanalyse: Zjamp mit neutraler Bewertung bei Dividende, Fundamentaldaten und technischer Analyse

Investoren, die derzeit in die Aktie von Zjamp investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 2,67 % erwarten. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister ergibt sich somit ein Mehrertrag von 0,48 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens liegen nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zjamp bei 12,05 liegt, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich. Die Bewertung "Neutral" bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse der Zjamp-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,9 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,86 CNH weicht somit um -8,74 Prozent ab und wird daher als "Schlecht" bewertet. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung von +0,37 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zjamp-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength Index (RSI), der für die Zjamp-Aktie aktuell einen Wert von 32,81 aufweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine neutrale Einstufung erhält. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Somit lautet die Gesamteinstufung für den RSI auf "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass die Zjamp-Aktie bei der Dividende, den Fundamentaldaten und der technischen Analyse neutrale Bewertungen erhält. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.