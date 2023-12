Zhejiang Huatong Meat Products ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America Corporation Bank of America Corporation Depositary Shares (Each representing a 1/120":

Der Aktienkurs von Zhejiang Huatong Meat Products hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +24,64 Prozent bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat sich das Unternehmen mit einer Rendite von 24,99 Prozent über dem Durchschnittswert gut geschlagen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte Zhejiang Huatong Meat Products interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigte und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was sich auch in den Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien widerspiegelte. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Huatong Meat Products mit einem Wert von 97,16 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.