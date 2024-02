Zhejiang Huatong Meat Products Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zhejiang Huatong Meat Products wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen konzentriert. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 63,16, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 59 eine neutrale Situation an. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,16 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,2 Prozent liegt. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten war mit -2,11 Prozent jedoch besser als der Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche (-20,41 Prozent) und des "Verbrauchsgüter"-Sektors (-20,72 Prozent). Insgesamt wird die Aktie von Zhejiang Huatong Meat Products daher in den Kategorien Anleger-Sentiment, RSI, Dividende und Branchenvergleich als neutral oder gut bewertet.

