Zhejiang Huatong Meat Products Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Zhejiang Huatong Meat Products hat laut der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 16,8 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 20,11 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage bei +19,7 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 18,68 CNH, was einem Abstand von +7,66 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, da in den sozialen Medien positive Auffälligkeiten und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert wurden. Dies führt zur Gesamtbewertung "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 46,25, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie mit einem Wert von 42 als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Huatong Meat Products liegt aktuell bei 97, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.