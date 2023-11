Zhejiang Huatie Construction Safety Science and Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Anleger: Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science And basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen besonders positiv gestaltet haben. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science And insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science And liegt derzeit bei 5,89 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 6,83 CNH lag und somit einen Abstand von +15,96 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,05 CNH. Dies entspricht einer Differenz von +12,89 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".

Sentiment und Buzz: Eine weitere Bewertungsgrundlage sind die weichen Faktoren, zu denen die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz gehört. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science And in den vergangenen Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war üblich, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science And daher als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science And bei 7,95, was als überverkauft gilt und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation bewertet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut".