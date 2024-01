Zhejiang Huangma Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Dividendenrendite von Zhejiang Huangma liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,93 liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

In den letzten 12 Monaten hat Zhejiang Huangma eine Performance von -23,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -16,57 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Zhejiang Huangma um 16,57 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität über die Aktie von Zhejiang Huangma, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Zhejiang Huangma in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt keinen überkauften oder überverkauften Zustand (Wert: 61,96). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.