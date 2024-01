Zhejiang Huangma Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der chinesische Chemieproduzent Zhejiang Huangma wird einer eingehenden Analyse unterzogen. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum betrachtet. Die Aktivität in den Diskussionen war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" hat Zhejiang Huangma im letzten Jahr eine Rendite von -23,24 Prozent erzielt, was 15,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Zhejiang Huangma-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 11,26 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,93 CNH, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung im Rahmen der Charttechnik.

Insgesamt erhält die Zhejiang Huangma-Aktie in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung, was interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate liefert.