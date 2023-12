Zhejiang Huangma Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Ability":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eines Unternehmens ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit einer Aktie. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Zhejiang Huangma hat ein KGV von 19,59, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Instrument zur Analyse von Aktien. Der 7-Tage-RSI von Zhejiang Huangma liegt bei 58,02, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 58,97 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Materialien" hat die Aktie von Zhejiang Huangma im letzten Jahr eine Rendite von -23,38 Prozent erzielt, was 15,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zhejiang Huangma zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Zhejiang Huangma also eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage verschiedener Kriterien.