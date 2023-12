Zhejiang Huamei wird immer uninteressanter …

Die Zhejiang Huamei-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,25 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von -15,62 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,8 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,71 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zhejiang Huamei ist insgesamt positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um Zhejiang Huamei beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild gibt es bei Zhejiang Huamei eine deutliche Veränderung hin zum Positiven, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet und zusammengefasst ergibt sich für diese Stufe ein "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhejiang Huamei-Aktie zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,67, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt fällt die Bewertung der Zhejiang Huamei-Aktie bei der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment positiv aus, während der Relative Strength-Index auf eine negative Dynamik des Aktienkurses hindeutet.