Zhejiang Huahai Pharmaceutical wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse von Zhejiang Huahai Pharmaceutical zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich ebenfalls eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es in den sozialen Medien eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Unterperformance von -32,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche und eine Unterperformance von 30,24 Prozent im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt erhält Zhejiang Huahai Pharmaceutical auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, des RSI und des Branchenvergleichs eine "Schlecht"-Bewertung.