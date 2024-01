Zhejiang Huahai Pharmaceutical Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 17,47 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,17 CNH, was einer Abweichung von -18,89 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,32 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,51 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Huahai Pharmaceutical liegt bei 54,55, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" weist die Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Aktie eine Rendite von -32,01 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt die Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Aktie eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" und "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.