Zhejiang Huahai Pharmaceutical Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank Of Queensland":

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Zhejiang Huahai Pharmaceutical haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Dies ergibt sich aus einer Analyse der Internet-Kommunikation, die starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennt. Daher wird die Aktie von uns neutral bewertet.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie von Zhejiang Huahai Pharmaceutical eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert beträgt 79,31, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, und somit wird sie als "Schlecht" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Zhejiang Huahai Pharmaceutical mit einer Rendite von -40,29 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche von -0,38 Prozent liegt die Aktie mit 39,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,32 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (13,85 CNH) liegt deutlich darunter (Unterschied -20,03 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,1 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,28 Prozent), und somit erhält die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.