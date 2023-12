Zhejiang Huahai Pharmaceutical Aktie: Einfach unglaublich

In den vergangenen zwei Wochen hat die Zhejiang Huahai Pharmaceutical bei den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien negative Bewertungen erhalten. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Huahai Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 17,94 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,41 CNH liegt damit deutlich darunter (Unterschied -14,1 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Hier liegt der letzte Schlusskurs (15,88 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,96 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Zhejiang Huahai Pharmaceutical aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Zhejiang Huahai Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,51 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,39 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,9 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von -1,79 Prozent 21,73 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Zhejiang Huahai Pharmaceutical basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich.